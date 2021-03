Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le gros coup Dybala se précise !

Publié le 25 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala devrait changer de club lors du prochain mercato estival. La presse italienne évoquait une arrivée au FC Barcelone, mais aussi au PSG.

La Juventus pourrait perdre plusieurs joueurs offensifs lors du prochain mercato estival. Arrivé en 2018, Cristiano Ronaldo ferait partie des attaquants susceptibles de quitter le club turinois à la fin de la saison. Selon Calciomercato.com, le Portugais souhaiterait changer d’air et privilégierait un départ vers le Real Madrid. Autre joueur annoncé sur le départ : Paulo Dybala. Lui aussi sous contrat jusqu’en 2022, l’international argentin n'a disputé que quelques matches en Serie A cette saison en raison notamment d’une nouvelle blessure au genou. Une blessure que déplore Pavel Nedved, vice-président de la Juventus : « Il nous a manqué, je ne pense pas qu'il ait joué plus de 800 minutes avec nous cette année, c'est très peu. Sa présence nous garantirait de la variété sur le plan offensif et des buts qui nous ont manifestement fait défauts jusqu'à présent » . Dans un second temps, le dirigeant a évoqué l’avenir incertain de l a Joya. « Il a un contrat pour une année supplémentaire et je n'ai rien à ajouter à ce que le directeur Paratici et le président Agnelli ont dit. Évidemment, à la Juve tous les joueurs sont toujours évalués et toutes les possibilités du marché aussi, c'est normal que ce soit le cas » a-t-il confié dans un entretien accordé à DAZN.

Dybala sur le départ

Mais en coulisses, Pavel Nedved serait catégorique au sujet de l’avenir de Paulo Dybala. Comme annoncé par le Corriere dello Sport , le responsable voudrait se séparer de l’attaquant argentin dès le prochain mercato estival. Selon Calciomercato.com , les négociations au sujet d’une prolongation de contrat sont à l’arrêt. Pourtant, Paulo Dybala souhaiterait poursuivre sa carrière à Turin, mais son agent n’aurait reçu aucun appel des dirigeants italiens. Fragilisée par la situation sanitaire, la Juventus voudrait utiliser le joueur de 27 ans comme monnaie d’échange afin de boucler un échange avec un autre joueur de classe mondiale. Une manière de renforcer l'effectif d'Andrea Pirlo et de tenter d'attirer un attaquant de top niveau Et à en croire la presse italienne, la Vieille Dame pourrait faire affaire avec le FC Barcelone, mais aussi avec le PSG

La Juventus voudrait procéder à un échange