Mercato - ASSE : Puel prépare un coup de balai légendaire !

Publié le 25 mars 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

A l'image de l'été dernier, Claude Puel souhaiterait de nouveau réaliser une large revue d'effectif lors du prochain mercato estival. Il faut dire que l'ASSE compte plus de 50 joueurs sous contrat et une vingtaine d'entre eux pourrait partir.

Le plan de Claude Puel a été mis à mal l'été dernier. En effet, l'entraîneur de l'ASSE avait prévu de réaliser une très large revue d'effectif en se séparant de nombreux cadres afin d'alléger la masse salariale, le tout en attirant des joueurs prometteurs. Mais la crise sanitaire est passée par là. Par conséquent, Claude Puel n'a pas pu aller au bout de son plan. Certes Yann M'Vila, Yohan Cabaye et Loïc Perrin sont partis libres tandis que Robert Beric, Franck Honorat, Kleyveens Hérelle, Makhtar Gueye et Vagner Dias ont été vendus. Toutefois, seulement 5 joueurs ont été recrutés par Claude Puel depuis son arrivée Boubacar Fall, Yvann Maçon, Adil Aouchiche, Yvan Neyou et Jean-Philippe Krasso. Par conséquent, dès cet été, le manager des Verts tentera de poursuivre sur sa lancée en frappant encore plus forts.

Les joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés

Et pour cause, l'ASSE a toujours une cinquantaine de joueurs sous contrat. Et comme l'explique But Football Club , les Verts vont donc lancer une importante vague de départs qui commencera par les joueurs en fin de contrat. Ils sont 10 dans ce cas. Il y a tout d'abord le cas des joueurs prêtés jusqu'à la fin de la saison à savoir Pape Cissé, Panagiotis Retsos et Anthony Modeste. D'autre part, il y a les joueurs qui appartiennent toujours à l'ASSE et qui sont sous contrat jusqu'en juin prochain. Il s'agit d'Etienne Green, Mathieu Debuchy, Sétigui Karamoko, Lucas Llort, Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Jérémie Porsan-Clémenté. Et visiblement, aucune offre n'a été transmise à ses joueurs qui devraient donc partir libres cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE et Romain Hamouma n'ont en effet toujours pas trouvé d'accord.

Plusieurs gros départs attendus