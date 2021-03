Foot - PSG

PSG - Malaise : Didier Deschamps interpelle clairement Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2021 à 11h45 par A.M.

Décevant contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a été remplacé à la 75e minute de jeu. Après le nul de l'équipe de France (1-1), Didier Deschamps a d'ailleurs interpellé l'attaquant du PSG.

Visiblement, les Ukrainiens craignaient Kylian Mbappé. A l'occasion du premier match des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Bleus ont effectivement été tenus en échec au Stade de France (1-1) par une équipe d'Ukraine très défensive et qui avait mis en place un plan pour museler Kylian Mbappé. Un plan qui a parfaitement fonctionné puisque l'attaquant du PSG a été très discret, incapable de faire des différences. Comme souvent, l'ancien Monégasque est retombé dans ses travers en tentant de débloquer la situation par des tentatives individuelles. Et Didier Deschamps espère que Kylian Mbappé va rapidement redresser la barre.

«Mbappé doit s'appuyer sur les autres»