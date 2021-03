Foot - PSG

PSG : Neymar ferait passer un énorme message en coulisses !

Publié le 23 mars 2021 à 15h45 par A.M.

En quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du Bayern Munich. Un tirage très difficile, mais qui enchante toutefois Neymar qui semble avoir hâte de se confronter aux Bavarois.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a tiré le gros lot pour les quarts de finale. En effet, les Parisiens défieront le Bayern Munich, probablement l'une des toutes meilleures équipe en Europe cette saison. Mais cette fois-ci, Neymar devrait bien être là contrairement à la double confrontation contre le Barça. Un atout de taille pour le PSG qui pourra compter sur son meilleur joueur. Et cela tombe bien, à en croire Isabela Pagliari, Neymar est plus motivé que jamais pour prendre sa revanche sur le Bayern Munich, quelques mois après la défaite en finale de la Ligue des Champions.

«Neymar est très content pour le tirage»