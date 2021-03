Foot - PSG

PSG : Le PSG s’enflamme pour le grand retour de Neymar !

Publié le 21 mars 2021 à 15h30 par T.M.

Ce dimanche, alors que le PSG affronte l’OL, Neymar fait son grand retour dans le groupe de Mauricio Pochettino, près d’un mois et demi après sa blessure aux adducteurs. Et au sein du club de la capitale, on est heureux d’enregistrer ce retour du Brésilien.

Les rendez-vous importants vont se succéder pour le PSG. Alors que les hommes de Mauricio Pochettino affrontent l’OL ce dimanche, ils affronteront dans les prochaines semaines le LOSC ainsi le Bayern Munich. Des rendez-vous qui dicteront alors la fin de saison des Parisiens en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Et pour affronter ces défis, Mauricio Pochettino va devoir compter sur ses meilleures armes et les regards se tournent notamment vers Neymar. Cela fait maintenant un mois et demi que le Brésilien n’a plus porté le maillot du PSG à cause d’une blessure aux adducteurs. Un pépin qui l’a obligé à manquer la double confrontation face au FC Barcelone. Mais pour Neymar, l’heure du retour a sonné. Le joueur de 29 ans s’est préparé en conséquence pour revenir au top et les premiers résultats seront visibles dès ce dimanche puisque Neymar fait partie du groupe convoqué par Pochettino pour le choc face à l’OL.

« C’est incroyable ce que Ney peut nous apporter »