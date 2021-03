Foot - PSG

PSG : Les mots forts de Pochettino sur le choc contre l'OL

Publié le 20 mars 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2021 à 15h27

À la veille du choc face à l’OL, Mauricio Pochettino reconnaît l’importance de ce match dans la course au titre.