Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces révélations de taille sur le grand retour de Neymar !

Publié le 21 mars 2021 à 10h10 par D.M.

Afin de garder la forme et entamer la seconde partie de saison à 100%, Neymar se serait entraîné sérieusement ces dernières semaines et aurait notamment suivi un régime végétalien.

Eloigné des terrains depuis le 10 février et une rencontre de Coupe de France face à Caen, Neymar s’apprête à faire son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino. Blessé aux adducteurs, l’attaquant du PSG semble s’être remis de sa blessure et pourrait fouler la pelouse du Groupama Stadium, ce dimanche, pour défier l'OL comme l’a laissé entendre le technicien argentin. « Neymar est dans la liste des convoqués pour le match de demain. C’est une joie énorme de pouvoir compter sur lui. C’est une joie pour lui comme pour nous tous. (...) On aime appliquer le bon sens. Neymar n’a pas joué depuis le match de Caen, soit quasiment 6 semaines. Ce sera difficile qu’il débute. Mais c’est déjà bien qu’il soit là. Il gagnera en forme pour avoir de plus en plus de minutes » a indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Neymar aurait suivi un régime végétalien