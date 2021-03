Foot - PSG

PSG : Neymar prépare sa vengeance !

Publié le 24 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Très déçu après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, Neymar se réjouit de retrouver le Bayern Munich pour prendre sa revanche comme l'explique Isabela Pagliari.

Comme on se retrouve. Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG retrouvera le Bayern Munich en quart de finale. L'occasion pour les Parisiens de prendre leur revanche après la défaite en finale la saison dernière. D'autant plus que Neymar a fait son retour de blessure et après avoir raté la double confrontation contre le Barça, le Brésilien se tient prêt pour ce choc comme l'explique Isabela Pagliari.

«C'est une revanche pour lui et les joueurs du Paris Saint-Germain»