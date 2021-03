Foot - PSG

PSG : Kimpembe annonce la couleur après l’OL !

Publié le 21 mars 2021 à 23h50 par La rédaction

Suite à sa victoire sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (4-2), le PSG a retrouvé sa place de leader de la Ligue 1. Après la rencontre, Presnel Kimpembe a affiché une grande détermination pour la suite de la saison.