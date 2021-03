Foot - PSG

PSG - Polémique : Delort ironise sur son clash avec Neymar et Paredes !

Publié le 21 mars 2021 à 1h15 par A.D.

Lors des dernières confrontations entre le PSG et Montpellier, Andy Delort s'est pris le bec à plusieurs reprises avec Neymar et Leandro Paredes. Interrogé sur ses différents clash avec les deux joueurs du PSG, l'attaquant algérien s'en est amusé.

Andy Delort n'est pas vraiment le meilleur ami de Neymar et de Leandro Paredes. Lors des derniers duels entre le PSG et le Montpellier HSC, l'attaquant algérien a eu plusieurs altercations avec Neymar et Leandro Paredes. Lors d'un entretien accordé à France Football , Andy Delort s'est livré sur sa relation particulière avec les deux joueurs du PSG. Et comme l'a indiqué le buteur de 29 ans, il préfère prendre les choses avec le sourire.

«Je pourrais inventer que Neymar était fan de moi»