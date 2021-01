Foot - PSG

PSG - Polémique : Paredes revient sur son clash avec Andy Delort !

Publié le 21 janvier 2021 à 20h10 par H.G.

Alors qu’il se sont chamaillés à plusieurs reprises sur et en dehors du terrain, Leandro Paredes a admis être triste qu’Andy Delort ne soit pas présent pour le match opposant le PSG et Montpellier ce vendredi.

Après une semaine complète de repos, le Paris Saint-Germain sera de retour aux affaires en Ligue 1 ce vendredi et recevra Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Cette rencontre aurait d’ailleurs pu être l’occasion des retrouvailles entre Andy Delort et le duo composé de Neymar et de Leandro Paredes. Le premier s’est chamaillé à plusieurs reprises avec les deux joueurs du PSG, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Seulement voilà, l’attaquant de Montpellier s’est blessé ce jeudi matin à l’entraînement et sera forfait pour ce match contre le club de la capitale. Une absence qu’a regrettée Leandro Paredes en conférence de presse ce jeudi.

« Ce qu’il s’est passé entre nous n’a rien de personnel »