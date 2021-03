Foot - PSG

PSG : Lucas Hernandez prévient clairement Kylian Mbappé !

Publié le 24 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Lucas Hernandez a hâte d'en découdre avec son compatriote lors du quart de finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Bayern Munich.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a réservé des retrouvailles entre le Bayern Munich et le PSG, quelques mois seulement après la victoire des Bavarois en finale de la précédente édition face aux Parisiens (1-0). Ce sera également l'occasion pour Lucas Hernandez et Kylian Mbappé de se croiser sur le terrain. Coéquipiers en équipe de France, les deux Champions du monde seront cette fois-ci adversaires. Et le latéral du Bayern conseille à l'attaquant du PSG de ne pas venir le titiller dans son couloir.

«S’il vient sur la droite, ce sera la guerre»