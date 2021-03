Foot - PSG

PSG : Cristiano Ronaldo, Messi... l’hommage de Varane à Mbappé !

Publié le 22 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Raphaël Varane ne tarit pas d’éloges au sujet de Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France.

C’est un évènement. Pour la première fois depuis 2005, les quarts de finale de la Ligue des Champions se disputeront sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux stars ont en effet été éliminés et certains y voient déjà la fin d’un cycle. Mais la relève semble déjà être là ! Impressionnants cette saison, Kylian Mbappé et Erling Haaland semblent en effet être les successeurs de Messi et de Ronaldo. Comme leurs illustres aînés, ils seront emmenés à dominer la planète football au cours des prochaines années...

« Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général »