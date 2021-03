Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied du Real Madrid

Publié le 21 mars 2021 à 20h45 par A.C.

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Raphaël Varane aimerait l’être également au Real Madrid.

On devrait assister à un énorme mercato estival. Plusieurs joueurs sont en effet susceptibles de changer de club et Kylian Mbappé est l’un d’eux. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation de la star du Paris Saint-Germain n’est pas très bien embarquée. Sans un nouveau contrat, il pourrait être vendu cet été. Et il ne manque pas de courtisans ! Les plus grands clubs du monde rêvent de Mbappé, notamment le Real Madrid, qui s’était fait berner par le PSG en 2017.

« Moi, j'aspire à jouer avec les meilleurs joueurs et Kylian fait partie des meilleurs joueurs d'Europe »