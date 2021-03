Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane prêt à claquer la porte ?

Publié le 25 mars 2021 à 13h00 par D.M.

Prêté jusqu’en juin par le Real Madrid à Arsenal, Martin Odegaard serait prêt à rester en Premier League la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid en 2015, Martin Odegaard était promis à un grand avenir au sein de la Casa Blanca . Mais le milieu de terrain n’a jamais fait partie des premiers choix de Zinédine Zidane et a dû s’exiler afin de retrouver du temps de jeu. Prêté à Heerenveen et au Vitesse Arnhem, le joueur norvégien de 22 ans s’est véritablement révélé la saison dernière à la Real Sociedad. Odegaard espérait enfin s’imposer au Real Madrid lors de cet exercice, mais barré par la concurrence, il a, de nouveau, été cédé, cette fois à Arsenal.

Odegaard prêt à rester à Arsenal ?