Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour ce dossier à 0€ !

Publié le 25 mars 2021 à 20h15 par A.D.

En quête d'un nouvel arrière droit, Leonardo aurait identifié le profil d'Elseid Hysaj. Alors que son protégé sera en fin de contrat le 30 juin, l'agent Mario Giuffredi a expliqué clairement qu'il était mieux pour l'Albanais de quitter le Napoli.

En fin de contrat le 30 juin 2020, Thomas Meunier a quitté le PSG l'été dernier pour rejoindre le Borussia Dortmund. Pour pallier le départ du défenseur belge, Leonardo s'est attaché les services d'Alessandro Florenzi, prêté avec option d'achat par l'AS Rome. Alors que l'avenir de l'international italien ne serait pas encore décidé, le directeur sportif du PSG sonderait le marché en quête d'un nouveau latéral droit et aurait flashé sur Elseid Hysaj, en fin de contrat le 30 juin avec Naples. Lors d'un entretien accordé à Radio Kiss Kiss Napoli , Mario Giuffredi a apporté une excellente nouvelle à Leonardo. Comme l'a indiqué l'agent d'Elseid Hysaj, un départ en fin de saison est plus que jamais d'actualité pour le défenseur albanais.

«Il est plus judicieux qu'il change d'air et tente de nouvelles expériences»