Mercato - Real Madrid : Un énorme prix déjà fixé pour cet ancien du PSG ?

Publié le 25 mars 2021 à 19h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid s'intéresserait à Moussa Diaby, le Bayer Leverkusen réclamerait 40M€ pour lâcher son jeune ailier français.

Le marché français plaît au Real Madrid. Il faut dire qu'avec Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Ferland Mendy, le club merengue s'est rarement trompé. C'est la raison pour laquelle les Madrilènes poursuivent sur leur lancée en s'intéressant notamment à Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Mais ce n'est pas tout. En effet, du côté du Real Madrid, le profil de Moussa Diaby ferait l'unanimité. Mais ce dossier ne s'annonce pas si facile.

Pour Diaby, ce sera 40M€