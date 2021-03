Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Raiola vont devoir se parler…

Publié le 25 mars 2021 à 19h05 par La rédaction

Flamboyant à Paris, Moïse Kean va être l’un des acteurs du mercato parisien. L’attaquant italien souhaite rester dans la capitale française. Leonardo va devoir passer à l’action avec Mino Raiola, agent du joueur.

Prêté au PSG cette saison, Moïse Kean ne regrette en aucun cas son départ d’Everton. Le jeune international italien a su s’imposer parmi les stars parisiennes. 17 buts et 1 passe décisive pour Kean, c’est déjà plus qu’avec ses trois clubs précédents. Pourtant, le joueur de 21 ans a débarqué à Paris avec l’étiquette d’un remplaçant qui cherche à se relancer. Grâce à la blessure de Mauro Icardi, il a eu sa chance et n’a pas raté le coche. Et pour les gros matchs, Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino ensuite lui ont fait confiance. Titulaire à Barcelone lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions, Moïse Kean a réalisé un vrai travail de sape sur le plan défensif et a inscrit le troisième but parisien. Une performance XXL qui confirme le choix de Leonardo d’attirer l’Italien dans les rangs parisiens.

Everton en veut 50 M€

En voyant les matchs de son joueur, Everton et Carlo Ancelotti doivent s’en mordre les doigts et pensent déjà à rapatrier leur pépite. Le prêt ne contient pas d’option d’achat et le club anglais a donc un avantage sur Paris dans ce dossier. Mais la volonté du joueur n’est pas la même que celle d’Everton. Comme confirmé par le10sport.com le 22 mars, Kean est dans l’optique de continuer son idylle parisienne. Leonardo va donc devoir préparer le terrain car les négociations s’annoncent difficiles. Everton est gourmand et l’agent de Kean n’est autre que… Mino Raiola. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt , Moïse Kean en vaut 50 selon Everton. Mais avant de parler du prix du transfert, il faudra convaincre le club propriétaire. En octobre dernier, Carlo Ancelotti a été catégorique devant la presse anglaise : « Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine ». Avant de revenir sur ses propos en janvier dernier. « Nous devons d'abord regarder le désir du joueur. Si le joueur veut rester au PSG, alors bien sûr, les deux clubs doivent s'asseoir à la table pour en parler, et nous sommes ouverts à en parler », a corrigé le coach italien, laissant donc la porte ouverte à un départ définitif de Kean.

