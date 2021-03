Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inévitable pour Mauro Icardi ?

Publié le 25 mars 2021 à 17h30 par T.M.

L’été dernier, le PSG a définitivement acquis Mauro Icardi. Toutefois, l’aventure de l’Argentin pourrait déjà tourner court. En effet, les rumeurs sont nombreuses et la porte de sortie se rapprocherait plus que jamais pour Icardi.

Arrivé à l’été 2019 au PSG, Mauro Icardi s’est rapidement fait une place au sein de l’attaque parisienne. Toutefois, au fil des mois, cela s’est compliqué pour l’Argentin, qui n’avait pas forcément la confiance de Thomas Tuchel. Heureusement pour lui, Mauricio Pochettino a remplacé l’Allemand et les cartes ont été rebattues pour Icardi. Ou peut-être pas… En effet, malgré la connexion argentine, Icardi pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG. Alors que les difficultés s’accumulent pour le natif de Rosario, les rumeurs se multiplient concernant un futur départ lors du mercato estival. Néanmoins, ce jeudi, Mauro Icardi se voulait rassurant sur sa situation, confiant au site du PSG : « Quand je suis arrivé en prêt, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir être décisif et aider l'équipe avec mes buts. C'était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C'est ce qu'un joueur recherche ».

L’heure du départ ?