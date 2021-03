Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message très fort de Mauro Icardi sur son avenir !

Publié le 25 mars 2021 à 15h15 par A.M.

Interrogé sur son transfert définitif au PSG l'été dernier, Mauro Icardi affiche sa joie d'évoluer à Paris. Un message fort alors que les rumeurs de départ se sont intensifiées ces derniers jours.

Prêté au PSG dans les dernières heures du mercato estival 2019, Mauro Icardi a vu le club de la capitale lever son option d'achat en mai dernier. Leonardo a réussi à obtenir un rabais sur le montant du transfert en bouclant l'opération pour environ 50M€ alors qu'elle était prévue pour 70M€. Ce deal avait donc tout de le la belle affaire, mais l'attaquant argentin traverse une saison délicate handicapée par les blessures et le manque de régularité dans ses prestations comme en témoignent ses 7 buts en 19 apparitions, pendant que Moise Kean a déjà inscrit 15 buts cette saison. Par conséquent, des premières rumeurs venues d'Italie évoquent un possible départ de Mauro Icardi cet été. Mais l'ancien buteur de l'Inter Milan affiche sa joie d'évoluer au PSG.

«Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres»