Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour Leonardo, avec ce coup à 0€ ?

Publié le 17 mars 2021 à 0h45 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait une nouvelle fois se servir en Serie A.

Arrivé en prêt de l’AS Roma cet été, Alessandro Florenzi a fait des débuts fracassants... avant de rentrer peu à peu dans le rang. Milieu ou ailier de formation, l’Italien a en effet des lacunes défensives qui font grincer des dents au Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo chercherait un joueur capable de l’épauler, avec un profil plus défensif. Et encore une fois il pourrait trouver son bonheur en Serie A ! Le directeur sportif du PSG lorgnerait en effet Elseid Hysaj, dont le contrat avec le Napoli se termine dans seulement quelques mois.

Hysaj, le prochain joli coup de Leonardo