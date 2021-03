Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane envoie un message fort à Eden Hazard !

Publié le 19 mars 2021 à 23h30 par A.D.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'est pas épargné par les blessures. Alors que son numéro 7 a été victime d'une nouvelle rechute, Zinedine Zidane a affiché un énorme souhait.

Tombé sous le charme d'Eden Hazard, le Real Madrid aurait bataillé de longs mois pour pouvoir se l'offrir. Après avoir insisté auprès de Chelsea, le club entrainé par Zinedine Zidane a finalement obtenu gain de cause à l'été 2019 grâce à un chèque de près de 115M€. Toutefois, les débuts de l'international belge à la Maison-Blanche ont été un échec. Arrivé il y a plus d'un an et demi, Eden Hazard a été victime de pépins physiques à répétition. Et revenu il y a peu, l'ancienne gloire du LOSC a subi une nouvelle rechute. Alors qu'il ne peut toujours pas compter sur un Eden Hazard à 100%, Zinedine Zidane a tenu à faire passer un message fort sur la situation de son numéro 7.

«Ce que je veux, c'est qu'il revienne et soit complètement rétabli»