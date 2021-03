Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Blessure, opération... Grande nouvelle pour Eden Hazard !

Publié le 18 mars 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que la saison d’Eden Hazard aurait pu être terminée dès maintenant en cas d’opération de sa cheville gauche, le Real Madrid serait parvenu à le convaincre de ne pas se faire opérer dès maintenant.

Arrivé au Real Madrid en 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard traverse un véritable cauchemar dans la capitale espagnole depuis deux saisons. En effet, l’international belge se distingue malheureusement davantage pour ses blessures à répétition que pour de grandes performances sur les terrains de Liga. Et tandis qu’il revenait d’une énième blessure le week-end dernier contre l’Elche CF, Eden Hazard a une nouvelle fois rechuté. En effet, l’ancien joueur du LOSC souffre du psoas droit, un muscle qui s'insère sur les vertèbres lombaires et qui va jusque sur le fémur, et il a un temps été avancé qu’il pourrait être opéré de la cheville gauche, considérée comme étant la cause de tous ses maux depuis près de deux ans.

Eden Hazard va maintenant se concentrer sur sa récupération