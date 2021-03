Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme sortie de Sergio Ramos après l'Atalanta !

Publié le 16 mars 2021 à 23h25 par La rédaction

Le Real Madrid s’est définitivement assuré sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir en s’imposant face à l’Atalanta (3-1). Après la rencontre, Sergio Ramos a tenu à féliciter ses coéquipiers à travers un message plein de fierté.