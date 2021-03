Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery pousse Neymar et Mbappé vers la sortie !

Publié le 26 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Lui qui connaît bien Kylian Mbappé et Neymar pour les avoir dirigé au PSG pendant une saison, Unai Emery invite les deux stars du projet QSI à envisager un transfert en Espagne.

Lors du mercato estival 2017, le PSG frappait un coup légendaire sur le marché des transferts en attirant en même temps Neymar et Kylian Mbappé. À cette époque, c’est Unai Emery qui dirigeait le club de la capitale, et il a donc eu le plaisir de diriger les deux attaquants stars pendant une saison au sein du PSG. Interrogé mercredi sur les ondes de Cadena Ser, Emery a pris position sur l’avenir de Neymar et Mbappé en les invitant à quitter le PSG.

« En Espagne, ils trouveraient de bonnes conditions »