Mercato - PSG : Cette sortie lourde de sens sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 25 mars 2021 à 16h15 par D.M.

Ancien entraîneur du PSG, Unai Emery a été invité à se prononcer sur l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien.

Leonardo s’active pour boucler la prolongation de Neymar et de Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le dossier de l’international brésilien est très avancé et l’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. L'ancien joueur du FC Barcelone devrait lier son avenir à celui du PSG jusqu'en 2026. Pour Kylian Mbappé, le mystère demeure entier. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français est courtisé par le Real Madrid depuis de nombreuses années, mais n’a toujours pas pris de décision concernant la suite de sa carrière selon nos informations. Deux dossiers sensibles qui font réagir en Espagne.

« Ils trouveraient de bonnes conditions en Espagne et un très bon championnat »