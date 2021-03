Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à toutes les folies pour Messi ? La réponse !

Publié le 25 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Malgré la décision de l'UEFA d'abandonner le fair-play financier, le PSG ne devrait pas faire de folies pour aligner Lionel Messi aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l'UEFA a décidé d'abandonner le fair-play financier au profit d'un nouveau système de régulation dont les détails ne sont pas encore connus. Une annonce qui a bien évidemment relancé les spéculations concernant le marché des transferts et la possibilité de voir des clubs comme Manchester City et le PSG flamber dès cet été. Le nom de Lionel Messi revient d'ailleurs avec insistance. Mais pour Thierry Granturco, avocat spécialiste du droit du sport, le club de la capitale ne prendra toutefois pas le risque de faire d'énormes folies sur le mercato.

«Je n’y crois pas trop»