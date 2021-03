Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Trois clubs de Ligue 1 sur Amine Bassi

Publié le 25 mars 2021 à 12h38 par Alexis Bernard mis à jour le 25 mars 2021 à 12h45

En fin de contrat avec Nancy, Amine Bassi est courtisé par la Ligue 1. Un match à trois clubs s’organise.

Milieu de terrain de l’AS Nancy Lorraine, Amine Bassi est sur le départ. Son contrat prend fin en juin prochain et plusieurs clubs de Ligue 1 sont à pied d’œuvre pour le récupérer, libre. A l’été 2020, Angers et Brest avaient tenté de le signer. Des négociations très concrètes s’étaient tenues mais le dossier n’avait pu aboutir. Selon nos informations, Brest est encore sur le coup. Mais les Bretons ne sont pas seuls puisque Metz et Montpellier sont également à l’affût pour le récupérer. A priori, l’un de ces trois clubs sera la prochaine écurie d’Amine Bassi (23 ans).