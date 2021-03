Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Kovac dans le viseur d'un club allemand ?

Publié le 25 mars 2021 à 11h20 par La rédaction

Mal en point en Bundesliga, le Hertha Berlin aurait l’intention de changer d’entraîneur et aurait ciblé Niko Kovac, en poste à l’AS Monaco.