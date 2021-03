Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente de boucler un coup à 3M€ !

Publié le 25 mars 2021 à 16h10 par A.M.

Moins utilisé par Jorge Sampaoli, Hiroki Sakai pourrait quitter l'OM cinq ans après son arrivée. Et Pablo Longoria ne devrait pas se montrer trop gourmand pour son latéral droit.

Comme à chaque fois lorsqu'un entraîneur prend ses fonctions, il y a des gagnants et des perdants. Et avec Jorge Sampaoli, le grand perdant à l'OM est facile à identifier. Il s'agit d'Hiroki Sakai. Titulaire indiscutable dans le couloir droit de la défense marseillaise depuis son arrivée en 2016, le Japonais a très rarement été mis en concurrence. Mais le schéma tactique imposé par Sampaoli est clairement plus adapté aux qualités de Pol Lirola qu'à celles d'Hiroki Sakai. Une situation qui pousse l'OM à envisager un départ de l'ancien joueur d'Hanovre.

L'OM réclame 3M€ pour Sakai