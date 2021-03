Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Blanc, Garde... Cette étonnante sortie sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 25 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Ancien joueur et dirigeant de l'OM, Jean-Philippe Durand s'est prononcé sur l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen.

Après une aventure européenne catastrophique suivie d'un début d'année 2021 inquiétant en Ligue 1, André Villas-Boas a finalement quitté l'OM. Après un intérim assuré par Nasser Larguet, c'est finalement Jorge Sampaoli qui a débarqué sur le banc phocéen. Ancien directeur de la cellule de recrutement de l'OM, ainsi que milieu de terrain du club dans les années 1990, Jean-Philippe Durand valide ce choix mais rappelle que des entraîneurs français étaient disponibles sur le marché.

«Il y avait d'autres profils en France sur le marché comme Rémy Garde ou Laurent Blanc»