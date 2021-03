Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fait refroidir pour la succession de Mandanda !

Publié le 25 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Pablo Longoria pourrait se mettre en quête d'un nouveau portier afin de remplacer Steve Mandanda, Gérard Gili lui déconseille de miser sur Alban Lafont ou Gautier Larsonneur.

Cet été, l'Olympique de Marseille pourrait être tenté de changer de gardien de but. En effet, bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 l'été dernier, Steve Mandanda serait sous la menace d'un départ puisque Pablo Longoria souhaiterait recruter un nouveau portier qui s'inscrirait sur le long terme à l'OM. Interrogé à ce sujet, Gérard Gili estime toutefois que le club phocéen ne doit recruter Alban Lafont (FC Nantes) ou Gautier Larsonneur (Brest).

Longoria se voit déconseiller Lafont et Larsonneur