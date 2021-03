Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alban Lafont, l’option idéale pour succéder à Mandanda ?

Publié le 21 mars 2021 à 4h15 par T.M.

A 35 ans, Steve Mandanda est bien évidemment proche de la fin de sa carrière. Alors que l’OM doit penser à l’avenir, Alban Lafont répondrait parfaitement aux critères recherchés.

Portier emblématique de l’OM, Steve Mandanda ne sera toutefois pas éternel. Alors que le champion du monde a prolongé l’été dernier jusqu’en 2024, il faut donc penser à l’avenir. D’ailleurs, ces derniers jours, il a été question d’un possible prochain départ de Mandanda. Sa succession sera donc un sujet prochainement et elle le sera déjà en interne. « Je sais que l'OM a l'idée de recruter un gardien plutôt jeune, entre 22 et 25 ans, et que Steve l’accompagne », a fait savoir Rolland Courbis pour RMC .

Lafont pour l’après Mandanda ?