Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut tirer un trait sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il soit régulièrement annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter la Juventus cet été à en croire Pavel Nedved, vice-président de la Juventus.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été. Et pour cause, les résultats de la Vieille Dame ne sont pas satisfaisants et les deux parties pourraient se mettre d'accord pour mettre fin à leur aventure commune entamée en 2018. Un retour au Real Madrid est d'ailleurs régulièrement évoqué ces derniers jours. Mais Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, assure que Cristiano Ronaldo ne bougera pas.

La Juve scelle l'avenir de Ronaldo