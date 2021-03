Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier brûlant totalement relancé ?

Publié le 25 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semblait promis à un départ libre. Mais Pablo Longoria ne lâche rien et espère toujours parvenir à le prolonger…

« C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminant », indiquait récemment Jorge Sampaoli au sujet de Florian Thauvin, et l’entraîneur de l’OM espère donc pouvoir conserver l’attaquant français l’été prochain. Ce dossier semble pourtant bien mal embarqué puisque Thauvin arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et il disposerait déjà de nombreux courtisans à l’étranger. De plus, la situation financière actuelle de l’OM ne semble clairement pas permettre d’envisager une issue positive dans ce dossier. Et pourtant…

Longoria ne lâche rien avec Thauvin

En effet, comme le10sport.com vous l’avait déjà révélé en exclusivité le 14 janvier dernier, Pablo Longoria est bien déterminé à prolonger Florian Thauvin, et La Provence a confirmé cette tendance mercredi. Le président de l’OM continue ses discussions avec l’entourage de l’attaquant français, et il espère que les récents changements apportés en interne parviendront à le convaincre de rester.