Mercato - Barcelone : Une deadline fixée pour Lionel Messi ?

Publié le 24 mars 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors qu’il est toujours annoncé sur le départ du FC Barcelone et de ce fait, dans les petits papiers du PSG dans le cadre du prochain mercato, Lionel Messi pourrait prendre sa décision finale dans les prochains jours. Explications.

Et si l’élection de Joan Laporta aux présidentielles du FC Barcelone changeait la donne concernant l’avenir de Lionel Messi ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du Barça pourrait finalement prolonger grâce au retour de l’ancien président du club blaugrana. Et bien que Carles Tusquets, qui assurait l’intérim depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, ait reconnu que le flou régnait au sujet de la suite de la carrière de Lionel Messi, l’optimisme serait de mise de l’autre côté des Pyrénées. Par ailleurs, une décision finale pourrait être connue début avril.

Lionel Messi fixé sur son avenir avant le Clasico du 10 avril ?