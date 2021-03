Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision retentissante prise dans le feuilleton Thauvin ?

Publié le 25 mars 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin aurait été approché par le Milan AC. Toutefois, les Rossoneri auraient finalement décidé de faire machine arrière, et ce, parce que l'attaquant de l'OM serait trop gourmand.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin se rapproche dangereusement d'un départ de l'OM. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria refuse de voir partir son attaquant français sans se battre. Selon nos informations du 14 janvier, le nouveau président de l'OM, ancien Head of Football , tente le tout pour le tout pour convaincre Florian Thauvin de renouveler son bail. Toutefois, le numéro 26 de l'OM ne manquerait pas de prétendants et serait notamment suivi de près par le Milan AC. Mais heureusement pour Pablo Longoria et le club phocéen, les Rossoneri auraient levé le pied pour Florian Thauvin.

Le Milan AC prêt à jeter l'éponge pour Thauvin ?