Mercato - OM : McCourt a tranché pour Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 25 mars 2021 à 17h45 par T.M.

Dernièrement, Frank McCourt avait fait le choix de retirer de Jacques-Henri Eyraud de son poste de président de l’OM. Mais un autre rôle viendrait de lui être confié.

En 2016, alors qu’il avait racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt avait notamment décidé de s’entourer de Jacques-Henri Eyraud, qui avait alors été nommé président. Chargé de mettre en place le projet de l’Américain, il a toutefois été rapidement critiqué et le bilan du club phocéen n’a clairement pas parlé en sa faveur. Au fil des mois, les critiques se sont intensifiées et le point de non-retour a finalement été atteint lors de l’envahissement de la Commanderie par les fans de l’OM qui avaient alors Eyraud dans le collimateur.

Eyraud, nouveau vice-président du conseil de surveillance !