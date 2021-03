Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pépite étrangère dans le viseur de Claude Puel ?

Publié le 25 mars 2021 à 17h10 par D.M.

L’ASSE aurait observé les prestations de Kresimir Krizmanic, jeune défenseur central qui évolue au HNK Gorica en Croatie.

Le mercato estival approche à grands pas et l’ASSE met doucement en place son plan. Fragilisé par la crise du Covid-19, le club stéphanois rechercherait de jeunes joueurs à fort potentiel afin de se renforcer à moindre coût. « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse » avait d’ailleurs confié en février dernier Claude Puel en conférence de presse. Et l’ASSE aurait posé son regard en Croatie.

L'ASSE aurait supervisé un jeune joueur croate