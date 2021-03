Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Pellegri proche du départ ?

Publié le 25 mars 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 25 mars 2021 à 15h26

En grande difficulté depuis son arrivée à l’AS Monaco où il enchaine les pépins physiques, Pietro Pellegri aurait été proposé à l’AS Rome.