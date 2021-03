Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le recrutement de McCourt !

Publié le 25 mars 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que l'UEFA aurait décidé de mettre fin au fair-play financier, cela pourrait être une excellente nouvelle pour l'OM qui prévoit un gros mercato.

C'est une nouvelle qui devrait à nouveau bouleverser le marché des transferts. En effet, La Gazzetta dello Sport a révélé que l'UEFA réfléchissait sérieusement à mettre fin au fair-play financier. Une nouvelle qui fait suite à la crise sanitaire et son impact sur les finances des clubs de football. Le fair-play financier n'est plus adapté à la situation actuelle, et cela pourrait notamment permettre à l'OM de se renforcer cet été alors que les finances marseillaises sont dans le rouge. C'est en tout cas ce qu'explique Vincent Chaudel.

«Sans le FPF d'aujourd'hui, l'OM peut effectivement décider de renforcer son effectif»