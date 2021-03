Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fair-play financier, transferts... Le Qatar prend une décision tonitruante !

Publié le 25 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Malgré l'annonce de l'abandon du fair-play financier par l'UEFA, le Qatar ne semble pas disposé à faire des folies sur le marché des transferts avec le PSG.

C'est une petite bombe que la Gazzetta dello Sport a lancé mercredi. Le média italien assure en effet que l'UEFA va renoncer au fair-play financier. Un système de régulation sera toutefois mis en place, mais cela devrait laisser plus de latitude aux clubs sur le marché des transferts. La crise sanitaire a accéléré un processus qui était devenu inévitable tant le fair-play financier semblait menacé ces dernières saisons. Une annonce qui a rapidement suscité les plus grands fantasmes notamment du côté du PSG. Mais il ne faut pas attendre à une révolution.

Le Qatar ne veut pas remettre d'argent