Mercato - ASSE : Puel envisage une incroyable vague de départs à 0€ !

Publié le 25 mars 2021 à 11h10 par A.M.

Cet été, l'AS Saint-Etienne devrait encore animer le marché, notamment du côté de départ. Claude Puel semble en effet décidé à se séparer de plusieurs joueurs en fin de contrat.

L'été dernier, Claude Puel souhaitait réaliser une large revue d'effectif. Une volonté mise à mal par la crise du Covid qui a compliqué l'objectif de ventes de l'ASSE qui a eu le plus grand mal à céder ses indésirables. Lors du prochain mercato, les Verts tenteront une nouvelle fois de dégraisser leur effectif, notamment en se séparant des joueurs dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Romain Hamouma se dirige ainsi vers un départ.

10 joueurs vers un départ libre ?