Mercato - PSG : Leonardo toujours dans le coup pour Alaba ? La réponse !

Publié le 25 mars 2021 à 9h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, David Alaba n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Le joueur souhaite rejoindre l’Espagne, mais le PSG reste toujours en course dans ce dossier.

Une chose est sûre, David Alaba ne portera pas le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin, l’international autrichien a officialisé, il y a quelques semaines, son départ et recherche actuellement une nouvelle destination. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 9 février dernier, le PSG souhaite l’attirer mais le joueur privilégie un départ vers l’Espagne. Selon nos informations, le dossier Alaba pourrait se résumer à un duel Real Madrid/ Barcelone, même si, pour l’heure, l’Autrichien n’a pris aucune décision concernant son avenir. Des informations confirmées par la presse allemande ce jeudi.

Une décision d'Alaba après l'Euro ?