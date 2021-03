Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare une vente importante pour cet été !

Publié le 25 mars 2021 à 9h10 par A.M.

Arrivé en juillet 2016 à l'OM, Hiroki Sakai est l'un des plus anciens joueurs présents dans l'effectif marseillais. Mais Pablo Longoria serait désormais convaincu de la nécessité de vendre le latéral japonais.

Titulaire indiscutable dans le couloir droit de l'Olympique de Marseille depuis son arrivée en juillet 2016, Hiroki Sakai n'est plus un premier rôle aux yeux de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin lui préfère Pol Lirola, prêté jusqu'à la fin de la saison par la Fiorentina. Il faut dire que le schéma tactique du nouvel entraîneur de l'OM met bien plus en valeur les qualités offensives de ses latéraux, ce qui correspond plus au profil de Lirola que de Sakai. Une situation qui aurait poussé Sampaoli à réclamer le départ du Japonais.

Sampaoli et Longoria sont sur la même longueur d'onde pour Sakai