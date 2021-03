Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour cette grosse piste de Mauro Icardi ?

Publié le 25 mars 2021 à 23h10 par T.M.

Annoncé avec insistance à la Juventus, Mauro Icardi verrait toutefois les portes turinoises quelque peu se refermer. Explications.

Si Mauro Icardi est aujourd’hui au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2024, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. En effet, de plus en plus, il est question d’un possible départ de l’Argentin lors du prochain mercato estival. Une tendance qui ne cesse de se confirmer en Italie et c’est d’ailleurs de l’autre côté des Alpes que l’ancien de l’Inter Milan pourrait poser à nouveau ses valises. En effet, Icardi a gardé une très belle cote en Serie A, où la Juventus est notamment comme la principale destination pour le natif de Rosario.

Les doutes de la Juventus