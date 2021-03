Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Messi... Le Barça a son plan d'attaque !

Publié le 26 mars 2021 à 0h45 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta devrait passer à l’action pour Lionel Messi. Le dirigeant voudrait lui présenter un projet ambitieux dans lequel Erling Braut Haaland pourrait jouer un rôle.

« Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime ». Lors de la cérémonie d’investiture, Joan Laporta a interpellé directement Lionel Messi, dont l’avenir au FC Barcelone demeure incertain. Le PSG et Manchester City cherchent à le recruter, mais le nouveau président du FC Barcelone n’a pas l’intention de laisser filer sa star argentine.

Recruter Haaland pour convaincre Messi ?