Mercato - Barcelone : La succession de Luis Suarez s’accélère au Barça !

Publié le 25 mars 2021 à 20h30 par T.M.

L’été dernier, le FC Barcelone a poussé Luis Suarez vers la sortie, mais n’a pas réussi à le remplacer. Alors que Ronald Koeman doit actuellement faire sans réel numéro 9, ce problème pourrait bien ne plus en être un la saison prochaine.

Pour tourner la page et entamer un nouveau chapitre, le FC Barcelone a choisi, l’été dernier, de se séparer de plusieurs joueurs à bout de souffle. Cela a notamment été le cas avec Luis Suarez, un départ qui a fait énormément parler en Catalogne. Alors que Ronald Koeman a poussé l’Uruguayen vers la sortie, il en assume les conséquences depuis le début de la saison. En effet, alors que le Néerlandais voulait recruter Memphis Depay, il n’a pas pu, faute d’argent, et s’est donc retrouvé sans remplaçant à Suarez. Aujourd’hui, Martin Braithwaite est le seul numéro 9 de métier au sein de l’effectif blaugrana, ce qui a souvent posé problème depuis le début de cet exercice 2020-2021.

Haaland, le grand rêve !

Devant actuellement bricoler au poste de numéro 9, Ronald Koeman devrait toutefois assister à l’arrivée d’un buteur au FC Barcelone cet été. Reste à savoir qui. En Catalogne, le Néerlandais attendrait encore et toujours l’arrivée de Memphis Depay, qui a d’ailleurs l’avantage d’être libre, arrivant au terme de son contrat avec l’OL. Un avantage dont dispose également Sergio Agüero. Annoncé dans le viseur du Barça, le buteur de Manchester City serait ciblé par Joan Laporta, nouveau président blaugrana, afin de renforcer le secteur offensif, mais aussi convaincre Lionel Messi de rester au Barça. Mais le rêve de Laporta serait beaucoup plus ambitieux. En effet, souhaitant profiter de ses bonnes relations avec Mino Raiola, il rêverait notamment de faire venir Erling Braut Haaland au FC Barcelone. Un rêve qui aura toutefois un prix et pour cela, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie.

Les surprises Isak et Silva ?