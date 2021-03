Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire se mobilise pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 25 mars 2021 à 16h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta n’a pas encore officialisé la présence de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine, les joueurs du club multiplient les déclarations de soutien pour leur entraîneur.

Nommé entraîneur du Barça l’été dernier, Ronald Koeman a vécu des premiers mois compliqués en Catalogne. Après avoir dû gérer les envies d’ailleurs de Lionel Messi, le départ de Josep Maria Bartomeu et l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances du club, le Néerlandais doit désormais composer avec Joan Laporta. Depuis la victoire de ce dernier aux élections présidentielles le 7 mars dernier, les noms de Julian Nagelsmann et Xavi reviennent avec insistance pour succéder à Ronald Koeman, sous contrat jusqu’en 2022, même si ce dernier a récemment reçu un message de soutien de la part du nouveau patron blaugrana : « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction. » Pour autant, l’entraîneur néerlandais n’a pas encore été officiellement confirmé dans ses fonctions pour la prochaine saison, alors que les joueurs affichent un avis tranché sur la question.

« Je serais heureux qu'il puisse rester avec nous »

Interrogé par TV3 , Ronald Araujo n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de Ronald Koeman : « C'est très bien que le conseil d'administration ait cette confiance en Koeman parce qu’il a montré qu'il était un grand entraîneur. Il est très bon avec l'équipe et le vestiaire. Cette relation est très importante. Je serais heureux qu'il puisse rester avec nous, car il nous apporte beaucoup, notamment aux jeunes. La tâche qui l'attendait n'était pas facile, compte tenu de la situation. Mais c'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère et qui sait comment gérer ces problèmes. Lui et son staff ont fait un très bon travail », a confié le défenseur central, qui n’est pas le seul à s’enflammer pour l’ancien sélectionneur néerlandais.

Alba, Pedri, Mingueza… Ils veulent continuer avec Koeman