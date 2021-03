Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique clairement pour l’arrivée d’Arturo Vidal !

Publié le 25 mars 2021 à 19h30 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de Jorge Sampaoli pour Arturo Vidal. Alors que le Chilien pourrait être le premier gros coup du nouvel entraîneur de l’OM, cela devrait cependant être très complexe…

Nommé en cours de saison à l’OM, Jorge Sampaoli doit actuellement s’adapter avec l’effectif à sa disposition sur la Canebière. En revanche, cet été, cela pourrait clairement changer puisque l’Argentin aura alors la possibilité, en collaboration avec Pablo Longoria, d’imposer sa patte et de construire un groupe à son image. A quoi ressemblera alors l’OM version Sampaoli ? Plusieurs départs et de nombreuses arrivées seraient attendues, mais avant d’être fixé cet été, de premières rumeurs commencent déjà apparaitre. Et ces derniers jours, c’est le nom d’Arturo Vidal qui a été évoqué aux abords du Vélodrome. Aujourd’hui à l’Inter Milan, le milieu de terrain connait très bien Jorge Sampaoli pour avoir évolué sous ses ordres avec la sélection du Chili. Et pour retrouver son ancien protégé, l’entraîneur de l’OM serait passé à l’action. « Sampaoli a parlé avec Arturo car il le veut à Marseille. C’est une option qui lui plait. Mais il faut savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine », assurait récemment un proche d’Arturo Vidal, également annoncé dans le viseur d’autres clubs à l’instar de Flamengo ou Galatasaray.

Pas de départ au programme ?